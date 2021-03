Club Brugge mist zijn thuisaanhang: Geen enkele leider verloor zo vaak thuis

Een oninneembare vest is Jan Breydel dit seizoen zeker niet. Antwerp bezorgde blauwzwart afgelopen zondag zijn vierde thuisnederlaag van het seizoen.

Vier nederlagen in Jan Breydel dit seizoen en toch staat blauwzwart meer dan autoritair aan de leiding in de Jupiler Pro League. Naast Antwerp kwamen ook al AA Gent, Beerschot en Charleroi in Brugge winnen.

Het is van het seizoen 2008-2009 geleden dat dit nog gebeurde. Toen eindigde Club Brugge slechts derde in de stand.

In Europa is het daarmee de slechtste leider. Enkel PSG verloor ook vier keer in eigen huis. Bayern deed dat nog niet, City, Atletico, Inter en Ajax elk één keertje in eigen huis. Het mag duidelijk zijn dat Club Brugge zijn thuisaanhang mist.