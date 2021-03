Jong talent Borussia Dortmund scoort voor de Verenigde Staten

Giovanni Reyna speelt vandaag voor de vierde keer in het shirt van de Verenigde Staten. De 18-jarige aanvallende middenvelder speelde met Amerika al oefeninterlands tegen Wales, Panama en Jamaica. Na zijn doelpunt tegen Panama scoorde hij vandaag voor de tweede keer in zijn internationale carrière.

