"Zonder Eden Hazard moeten de Duivels hun ambitie bijstellen voor het EK", denkt analist

Het 1-1 gelijkspel van de Rode Duivels tegen Tsjechië hakte er stevig in bij sommige analisten. Ook Philippe Albert zag een matige partij van de Rode Duivels en vindt dat ze eens grondig moeten nadenken.

"Tsjechië speelde een heel sterke partij ondanks de afwezigheid van 4 basisspelers. De aanval van de Duivels was niet genoeg om hun verdediging te doorbreken. Het was een lastige partij voor Lukaku en er zijn wel wat negatieve punten, wat zeldzaam is voor de Rode Duivels", vertelt Philippe Albert bij de RTBF.

Dat België nu gelijkspeelt tegen een land als Tsjechië zal de andere landen hoop geven denkt de ex-speler van onder meer Anderlecht en KV Mechelen. "Als De Bruyne wat minder op niveau is, kunnen we weinig doen. Met een fitte Hazard zou dat al helemaal anders zijn want hij kan met zijn individuele kwaliteiten het verschil maken. Maar zonder hem op het EK moeten we onze verwachtingen misschien wel wat bijstellen", besluit hij.