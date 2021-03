'Antwerp wil stunten met transfer en richt pijlen op voormalige sterkhouder van Club Brugge'

Antwerp FC wil zich in het tussenseizoen versterken met Bjorn Engels. De verdediger zit op een zijspoor bij Aston Villa, maar kan zijn carrière herlanceren in de Jupiler Pro League.

Bij Aston Villa zit Bjorn Engels helemaal op een zijspoor. De voormalige verdediger van Club Brugge, Stade Reims en Olympiakos Piraeus komt zelfs helemaal niet meer in de plannen voor. Een transfer is deze zomer dan ook onvermijdelijk.

Helemaal vooraan in de rij voor die transfer: Antwerp FC. De Great Old wil de defensie versterken met een grote naam. Het dossier van Engels lag in januari al eens op de bureau van Luciano D’Onofrio, maar uiteindelijk werd het nooit concreet.

Voor een prijsje?

De sportief directeur van Antwerp hoopt een zaak te doen met de situatie van Engels. Ondanks het lopende contract tot medio 2024 zal de verdediger - zijn marktwaarde wordt momenteel op zo’n vier miljoen euro geschat - voor een prikje kunnen vertrekken.