Mooi gebaar en unieke kans: Pro League nodigt toch publiek uit komend weekend

Komende speeldag zal er hoogstwaarschijnlijk in de meeste stadions toch publiek aanwezig zijn.

Geen volle stadions of volle tribunes en het maakt ook niet deel uit van een testfase om later dit seizoen meer supporters uit te nodigen, alles staat in het kader van Wereldautismedag.

Die dag valt dit jaar op 2 april en de Pro League komt met het iniatief om kinderen met ASS uit te nodigen in de stadions. "Voor kinderen met autismespectrumstoornis is het vaak onmogelijk om een voetbalwedstrijd bij te wonen. De huidige maatregelen vormen een once in a lifetime mogelijkheid voor kinderen met ASS om een wedstrijd bij te wonen in een prikkelarme omgeving", staat te lezen op de website van de Pro League.

Minister van Sport Ben Weyts heeft het voorstel van de Pro League goedgekeurd zodat er dit weekend uitzonderlijk toch publiek aanwezig zal zijn in de voetbalstadions in België.