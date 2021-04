Lamkel Zé maandag tegen Anderlecht, waar hij als 16-jarige ook al het truitje van droeg

Didier Lamkel Zé veroorzaakte heel wat commotie door op met een truitje van Anderlecht aan het stadion van Antwerp aan te komen. Maar nu blijkt dat dat niet de eerste keer was dat hij in het paars en wit rondliep.

HLN ontdekte dat de Kameroener in 2013 als 16-jarige al eens in Brussel stond. Hij werd toen getest door Anderlecht en speelde er een toernooi met onder andere Tielemans, Leya Iseka en Bastien. Anderlecht zag er wel iets in, maar vroeg hem terug te komen als hij oud genoeg was om een contract te tekenen. Maar dat duurde te lang en uiteindelijk belandde hij bij Lille.

Dat Lamkel Zé een truitje heeft van Bolasie is trouwens ook geen verrassing, want hij is al lang fan van de Congolees en ex-ploegmaat Bolingi stelde hem ooit aan hem voor. Daar kreeg hij ook dat truitje.