Ex-Standard-verdediger staat Genk-aanwinst McKenzie bij met raad: "Direct gezien dat hij iets speciaal had"

Genk haalde tijdens de wintermercato de Amerikaan Mark McKenzie naar België. De 22-jarige centrale verdediger geeft momenteel sporadisch eens rust aan de Colombianen, maar heeft al indruk gemaakt met de vlekkeloze manier waarop hij zich integreert in de kern en in de ploeg.

Ex-Standard-verdediger Oguchi Onyewu speelde nog met hem bij Philadelphia Union en heeft ook nu nog contact met hem. Hij gaf hem advies en info over België. "Ik had meteen gezien dat Mark iets speciaals had", zegt Onyewu in HLN. "Hij speelde op dat moment in het tweede elftal van Philadelphia Union en ik geraakte onder de indruk van zijn technische bagage."

Voor Onyewu is het voetbal geëvolueerd op zijn positie. "Tien jaar geleden moest je in het hart van de defensie vooral groot en sterk zijn, dat was ik. Maar als je nu ziet hoe comfortabel een jonge speler zoals McKenzie aan de bal is, zowel links als rechts... Dan weet je dat er van een moderne centrale verdediger zoveel meer wordt verlangd."