Michel Preud'homme weldra opnieuw in de dugout? Afrikaanse nationale ploeg polst

Michel Preud'homme is intussen 62 jaar oud en ondervoorzitter van Standard. DR Congo is op zoek naar een nieuwe bondscoach en richt daarbij zijn pijlen op MPH, die eerder al zijn trainerspensioen aankondigde.

DR Congo kon zich onlangs niet plaatsen voor de Africa Cup, waardoor bondscoach N'Sengi werd bedankt voor bewezen diensten. Het nieuwe doel is kwalificatie voor het WK in Qatar en daarbij wil de Conogolese bond een grote naam aan boord halen.

GvA weet dat Michel Preud'homme een van de kandidaten is om deze post in te nemen. Er vond al een verkennend gesprek plaats, maar het is maar de vraag of MPH uit zijn trainerspensioen zal terugkeren en voor een Afrikaans avontuur zal kiezen.