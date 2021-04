Wereld Autisme Dag laat de Jupiler Pro League en de clubs niet onberoerd

2 april is Wereld Autisme Dag. Voor kinderen met autismespectrumstoornis is het vaak onmogelijk om een voetbalwedstrijd bij te wonen. Te veel prikkels maakt het voor hen bijzonder zwaar.

De huidige maatregelen die ons verplichten tot lege stadions, vormen een once in a lifetime mogelijkheid voor kinderen met ASS om een wedstrijd in een prikkelarme omgeving bij te wonen. Goedgekeurd en met de steun van Minister van Sport Ben Weyts kon de Pro League, onder strikte voorwaarden, enkele kinderen met ASS uitnodigen om dit weekend uitzonderlijk eens een Pro League wedstrijd in onze stadions bij te wonen.