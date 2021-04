🎥 Antwerp-verdediger heeft grote plannen na carrière als speler: "Wil geen trainer worden maar wel sportief directeur"

Maxime Le Marchand is afgelopen winter op huurbasis naar Antwerp gekomen van Fulham. De verdediger geeft op het YouTube-kanaal van Antwerp antwoord op enkele vragen.

Zo zou hij het liefst van al op een onbewoond eiland zitten met Koji Miyoshi. De Japanse middenvelder is volgens Le Marchand heel altuïstisch en denkt eerst aan het collectief in plaats van aan zichzelf, een uitstekende hulp op een onbewoond eiland maar ook op op een voetbalveld. Nana Ampomah zou dan weer de lolbroek van de kleedkamer zijn bij Antwerp.

Op sportief vlak keert Le Marchand eind juni normaal gezien terug naar Fulham. Maar het liefst van al zou hij eens in Camp Nou (Barcelona) of Bernabeu (Real Madrid) staan. En na zijn carrière als voetballer zou hij het liefst van al in de voetbalwereld blijven. "Maar niet als trainer, wel als sportief directeur of vanuit de kantoren. Sowieso om de club naar een hoger niveau te tillen", klinkt het.