Hans Vanaken doodeerlijk na nipte zege: "Voor mij was het nooit een strafschop"

Hans Vanaken scoorde de winnende treffer in Kortrijk - Club Brugge vanop de strafschopstip. Achteraf was hij wel héél erg eerlijk over de zaak.

"Er is een contact met de arm, maar het is wel héél licht. Persoonlijk was dat voor mij geen strafschop", aldus Hans Vanaken eerlijk na de 1-2 zege in Kortrijk.

"Ik denk dat als Vergoote niet had gefloten, de VAR zeker niet was tussengekomen. Ik snap dus wel de frustratie bij Kortrijk."

Snap de frustratie

"Hadden wij op die manier verloren, dan had ik gebaald als een stekker en was ik heel gefrustreerd geweest. Maar het is heel goed dat we in Kortrijk hebben gewonnen."

"Zij hebben niets meer te winnen of te verliezen en konden op die manier met bevrijding spelen, waardoor het centje de ene of andere kant kon opvallen."