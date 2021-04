Wouter Vrancken was woest tijdens de rust van STVV-KV Mechelen: "Mannen tegen jongens was het"

De terugkeer van Wouter Vrancken naar zijn ex-club eindigde op een sisser. KV Mechelen kon na de pauze de dubbele achterstand na een makke eerste helft niet meer wegwerken.

Net als Yannick Thoelen wist ook Wouter Vrancken meteen de vinger op de wonde te leggen. "Ik ben enorm ontgoocheld over onze eerste helft. De basis moet altijd mentaliteit en inzet zijn. Wel, dat was er in de eerste helft niet, het was heel belabberd. Het was mannen tegen jongens."

"Ik heb me zelden zo kwaad gemaakt als vandaag tijdens de rust. Na de pauze zag ik wel die verantwoordelijkheid van mijn ploeg. Toen speelden we gewoon goed, kregen we ook kansen. Dat is positief. Het was dan wel niet altijd even zuiver, mijn jongens namen de handsschoen op. Helaas viel ons doelpunt te laat", aldus Vrancken.

Opvallend: geen spoor van Marian Shved op het wedstrijdformulier. "Marian had erg veel last van de rug. Hij heeft nog geprobeerd op training... Zeker op dit kunstgrasveld zou het heel moeilijk geweest zijn om de pijn te negeren."