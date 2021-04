De Waaslandse hoop in bange dagen: "Elke bal die hij krijgt ligt klaar om de actie voort te zetten"

Glunderende gezichten bij Waasland-Beveren zaterdagavond in Oostende. Die glimlach zal wel al wat vervaagd zijn na het zien van de andere resultaten van het weekend. Al hebben ze nog drie matchen om het recht te zetten, maar dan zal Michael Frey wel zijn huidige vorm moeten aanhouden.

Het belang van Frey - buiten zijn doelpunt - kon zaterdag niet genoeg benadrukt worden. De grote, sterke spits hield heel de verdediging van KVO aan de praat. "Het is belangrijk zo'n aanspeelpunt vooraan te hebben", knikte Louis Verstraete. "Hij heeft een heel goeie match gespeeld. Hij gaf ons net genoeg ademruimte telkens om op te schuiven."

Ook coach Nicky Hayen was blij met de prestatie van zijn spits. "Hoe belangrijk Frey is? De vraag stellen is ze beantwoorden hé. Hij kan een bal vasthouden en werkt heel hard voor de ploeg. Voor mij doet het ook deugd dat hij zijn doelpunt kon maken. Elke bal die op hem ingespeeld wordt, ligt momenteel klaar om de actie verder te zetten. Als je ziet hoe Oostende geen vat op hem kon krijgen en dat ze zelfs een verdediger (Theate) wisselden om hem onder controle te houden... Alle credits voor Michael!"