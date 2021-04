KV Oostende verloor héél dure punten, maar blijft vol zelfvertrouwen: "De weg naar play-off 1 ligt nog steeds open"

KV Oostende ging afgelopen weekend verrassend de boot in tegen Waasland-Beveren. Toch is Alexander Blessin er nog steeds van overtuigd dat KV Oostende play-off 1 zal halen.

KV Oostende heeft het lot niet meer in eigen handen. De Kustboys spelen nog bij Beerschot VA en tegen Cercle Brugge én moeten ondertussen hopen dat de concurrentie steken laat vallen in de strijd om play-off 1.

“Hopelijk komt de nederlaag tegen Waasland-Beveren op het goede moment en kunnen we er onze lessen uit trekken”, aldus Aleksander Blessin. “Ik denk niet dat RSC Anderlecht alle drie hun wedstrijden (ondertussen won paars-wit bij Antwerp FC, nvdr.) zal winnen.

We zijn nu opnieuw jagers. Dat bevalt me wel

“Dat maakt dat de weg naar play-off 1 nog steeds open ligt”, besluit de coach van de West-Vlamingen. Maar dan zullen we ons de komende wedstrijden wél moeten concentreren op ons eigen spel. We zijn nu opnieuw jagers. Dat bevalt me wel.”