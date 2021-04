Ex-ref begint VAR irritant te vinden: "Het wordt steeds minder leuk"

't Was afgelopen weekend weer prijs: veel discussie over de VAR-interventies. In deze fase van de competitie kunnen die zaken wel eens een beslissende rol spelen.

Neem nu de afgekeurde goal in KVO-Waasland-Beveren, de tweede strafschop in Standard-Gent... “Ik krijg ook steeds meer het gevoel dat de VAR het voetbal minder leuk maakt. Alle emotie gaat weg en arbiters durven minder beslissingen nemen", klinkt het bij ex-ref Serge Gumienny in HBvL. "Neem nu in Charleroi - Moeskroen. Bij een aanval belandde de bal duidelijk een meter achter de doellijn, de grensrechter stond er bovenop, maar vlaggen deed hij niet. Zoiets begrijp ik niet. Je hoeft bij zulke duidelijke situaties toch niet altijd op de VAR te wachten?”