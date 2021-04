Georges Leekens is fan van Sambi Lokonga: "Goed dat Martinez hem nog niet voor de leeuwen gooide"

Met het beter spelniveau van Anderlecht komt ook Albert Sambi Lokonga weer meer tot zijn recht. De 21-jarige kapitein heeft ontegensprekelijk veel talent, maar is nog niet klaar om een ploeg op zijn schouders te nemen. Georges Leekens vindt dat hij nog altijd een speler als Trebel nodig heeft.

We spraken met Leekens over de topper van zondag. Een interview dat u morgen kan lezen. Maar 'Mac The Knife' had ook speciale aandacht voor Lokonga, de speler met de hoogste marktwaarde bij Anderlecht. "Je mag zo'n spelers ook niet te snel 'omhooggooien'", vindt Leekens. "Hij heeft talent, dat is zeker waar, maar dat is niet voldoende. Er komen nog heel wat andere waarden bij te zien voor je een topspeler bent: realisme, efficiëntie, snelheid van uitvoering..."

Er was heel wat te doen over de selectie voor de Rode Duivels, maar uiteindelijk kwam Sambi niet aan spelen toe in de drie matchen. "Ik vind het zeker niet slecht van Roberto Martinez dat hij hem nog niet meteen voor de leeuwen gegooid heeft. Hij heeft nog een weg af te leggen. Maar dat hadden De Bruyne en Lukaku negen jaar geleden ook."

Lokonga heeft een Trebel naast zich nodig

Lokonga staat nog maar aan het begin van zijn carrière. "Hij zit nog altijd in België hé. En daar zit hij goed. Laat hem die nederlagen maar verwerken, daar leren talenten ook uit. Van het moment dat we Mbappé's - heb je die gezien gisteren? - beginnen kweken, dan spreken we van een andere situatie. We hebben goeie jeugd, maar hij moet zich nog bewijzen", aldus Leekens. "Ik ben wel fan van hem."

Leekens vindt ook dat hij nu een goede mentor naast zich heeft. "Trebel ontlast hem een beetje. Hij neemt een groot deel van de verantwoordelijkheid op zijn schouders. Hij heeft zo'n type naast zich ook nog nodig, want hij laat toch nog dikwijls veel ruimte in zijn rug. Dat zijn allemaal leerprocessen, maar ja, het talent is er zeker!"