Rode Duivel, opmerkelijke transfers, blessures...: een overzicht van de carrière van Steven Defour

Steven Defour stopt aan het einde van dit seizoen met voetballen. De gewezen Rode Duivel nam die beslissing omdat hij door 'dagelijkse fysieke pijn niet meer kan presteren zoals van hem verwacht wordt'.

Het ging al een tijdje minder goed met het jeugdproduct van KV Mechelen. Na zijn terugkeer uit Engeland wou hij zijn carrière herlanceren op de Belgische velden. Zonder veel succes.

Na op de bank te zijn verzuild geraakt op Den Bosuil, besloot hij terug te keren naar de roots; KV Mechelen, dat dus later het eindpunt in zijn carrière is gebleken.

Profdebuut

Nadat Defour zijn jeugdopleiding genoot bij KV Mechelen, maakte de Mechelaar op 17-jarige leeftijd zijn profdebuut bij KRC Genk. In het eerste jaar ontpopt hij zich al direct tot een onmisbare pion. Na nog maar een jaar te vertoeven in Genk, verhuist hij naar het zuidelijke deel van ons land; Standard De Liège is zijn nieuwe ploeg.

De gouden jaren

Bij Standard beleeft Steven Defour de gloriedagen uit zijn carrière. Aan de start van zijn tweede seizoen, 2007/08, wordt Defour op slechts 19-jarige leeftijd al kapitein in een ploeg met onder andere Rode Duivels Marouane Fellaini en Axel Witsel. Zijn sterke prestaties van op dat moment blijven niet onopgemerkt, hij wint in 2007 de gouden schoen en maakt op 11 mei zijn debuut voor de Rode Duivels. Een hoogtepunt uit Defours carrière.

Een buitenlands avontuur

Na 5 jaar Standard, was het voor de Belg tijd geworden voor een avontuur in het buitenland. Bestemming; FC Porto. Na de eerste twee jaren relatief veel gespeeld te hebben, belandt Defour in 2014 dan toch op een zijspoor.

Hij voelt zich genoodzaakt om, na twee en een halve seizoen in Portugal, terug te keren naar België. Belgisch recordkampioen RSC Anderlecht is dit keer de bestemming. Tot groot ongenoegen van de Standardfans, die niet graag hun gewezen sterspeler naar de aartsrivaal zien gaan. De reactie van de twaalfde man; een tiffo met opschrift ‘Red or Dead’.

De Premier League

Na indruk gemaakt te hebben bij Anderlecht, krijgt Defour de kans om zich te gaan bewijzen in de Premier League. Promovendus van dat moment, Burnley, is de ploeg van dienst. Na de eerste twee jaar weer relatief veel gespeeld te hebben, sukkelt de Belg van de ene in de andere blessure. Gevolg; Defour komt weer op een zijspoor terecht.

De laatste loodjes

Na het blessureleed in Burnley is Steven Defour nooit meer echt dezelfde geweest. Na nog een tussenstop in Antwerpen, is KV Mechelen het eindstation geworden van zijn mooie carrière. Defour verzamelde doorheen zijn carrière 53 caps en won alles wat er te winnen valt in België