Duivels nieuws: Denayer helpt mee schaamrood op de wangen te vermijden en Chadli krijgt eindelijk speelminuten

Altijd interessant om te kijken hoe de Rode Duivels het er in clubverband vanaf brengen. Jason Denayer en Nacer Chadli zijn alvast woensdagavond in actie gekomen. Met wisselend succes voor hun respectievelijke clubs Lyon en Basaksehir.

Lyon moest in de Franse beker aan de bak en ging op verplaatsing bij derdeklasser Red Star uit Parijs. Dat moest dus een makkie worden en bij de rust was er ook niets aan de hand: Lyon stond 0-2 voor. Red Star kwam in de tweede helft echter langszij.

Denayer mocht zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd het veld betreden en kwam Melvin Bard vervangen. De score wijzigde niet meer en dus kwam er een strafschoppenreeks aan te pas. Bij 3-3 miste Michel voor de thuisploeg en kon Lyon voor het eerst voor komen. Denayer zorgde er voor dat dit ook gebeurde. Ekambi zou het afmaken: Lyon won de penaltyserie met 4-5 en plaatste zich voor de kwartfinales.

Een sportief succes op de valreep dus voor Denayer. Dat zat er niet in voor Chadli. Zijn ploeg Basaksehir ging met 2-0 onderuit bij Gaziantep. Chadli speelde de laatste 17 minuten. Deze invalbeurt bezorgden hem zijn eerste speelminuten bij zijn club sinds januari. Onlangs kreeg bondscoach Martinez nog kritiek voor het opstellen van Chadli tegen Tsjechië terwijl de Rode Duivel bij zijn club zo weinig aan de bak komt.