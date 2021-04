Ex-speler ziet hét verschil tussen Club en Anderlecht: "Bij Club tonen ze respect, bij Anderlecht moet alles van Kompany komen" en "Snap niet dat ze hem niet gebruikten"

Hij doorzwom heel wat watertjes voor zowel Anderlecht als Club Brugge en dus is hij bijzonder goed geplaatst om de topper van zondag te analyseren. En Lorenzo Staelens stelt zich wel degelijk de nodige vragen.

Lorenzo Staelens ziet een duidelijk verschil tussen Club Brugge en Anderlecht. "Bij Club Brugge hebben spelers als Lang en De Ketelaere als jonge gasten respect. Iedereen loopt er in het gareel, de balans is enorm", aldus Staelens in Het Laatste Nieuws.

Trebel

"Bij Anderlecht moet alles van Kompany komen, er is geen enkele speler die op het veld opstaat. Met jongeren werken kan, maar je moet ze wel omringen."

Wie dat perfect zou kunnen? Adrien Trebel. "Ik snap niet dat ze hem zolang niet gebruikt hebben. Als je evenwicht zoekt, is hij de eerste die je op je wedstrijdblad schrijft. Bij Standard was dat niet anders. Hij heeft leiderschap, goede passing vooruit, balrecuperatie, agressiviteit, ..."