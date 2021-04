Georges Leekens blikt met ons vooruit op topper Anderlecht-Club Brugge: "Ik bewonder het doorzettings- en aanpassingsvermogen van Vincent"

Mogen we nog eens hopen op een ongemeen spannende Anderlecht-Club Brugge zondag? Georges Leekens meent van wel. De voormalige bondscoach en ex-trainer van onder meer Club Brugge ziet dat Anderlecht de juiste mix heeft gevonden.

Meneer Leekens, om direct met de deur in huis te vallen: gaat het spannender worden dan 4 oktober vorig jaar, toen Anderlecht er weinig van bakte in Jan Breydel?

"Zeg maar Georges hoor. (lacht) Eerst en vooral staat Club verdiend zoveel punten voor. Maar je ziet toch duidelijk de remonte bij Anderlecht. Er is een heel groot verschil met die heenmatch. Anderlecht komt van heel ver terug. Vincent heeft bijgesteld en speelt meer realistisch voetbal, maar ook met meer diepgang. Het zijn niet meer dezelfde verhoudingen. Daarnaast zie je de laatste weken ook dat Club ook met minder briljant voetbal matchen kan winnen. Dat is heel positief naar hun ontwikkeling toe!"

Het hoeft tegenwoordig niet altijd champagnevoetbal te zijn bij Club

Kan Anderlecht dan zijn voet naast Club zetten zondag? Een paar weken geleden leek dat nog onmogelijk...

"Anderlecht is en blijft een ambassadeur van het Belgisch voetbal. Het is en blijft een topclub. Het is een kwestie van tijd, geduld en aanpassen aan de kwaliteit die je hebt. Balbezit is niet altijd doorslaggevend en dat heeft Kompany nu ook vastgesteld. Hun evolutie was groot, maar straks moeten ze ook weer een stuk herbeginnen als er een aantal spelers vertrekken. Dat is inherent aan de moderne tijden. Al is er bij Club wel wat meer stabiliteit. Ze kunnen nu ook matchen beslissen door één individuele klasseflits, zoals de Rode Duivels. Het hoeft niet altijd champagnevoetbal te zijn. Ik verwacht een goeie topper, want Anderlecht zit op een ander niveau dan in oktober."

De kans dat Noa Lang erbij zal zijn, is wel klein. Hoe zwaar gaat dat doorwegen bij Club?

"Hij heeft zich geweldig geïntegreerd. Lang brengt beweging, diepgang en frivoliteit. En efficiëntie uiteraard ook. Voor een trainer is dat een meerwaardespeler. Je moet je als trainer van de tegenstander instellen op zo'n speler. Als hij er niet bij is, maakt dat natuurlijk een verschil."

De kwaliteiten die u net aan Lang toedichtte, heeft Anderlecht de laatste weken ook eindelijk gevonden.

"Wat ik lange tijd miste bij Anderlecht was de onvoorspelbaarheid. Nu switchen de vleugelspelers regelmatig van plaats en ze brengen diepgang bij. Het zwaartepunt van de aanval ligt niet enkel meer bij Nmecha."

Waarom het zo lang duurde bij Anderlecht? Een ploeg valt zelden zomaar in elkaar

Waarom moest dat allemaal zo lang duren? Als je ziet dat in oktober nog Vranjes, Luckassen, Bakkali... aan de wedstrijd tegen Club begonnen...

"Een ploeg valt zelden zomaar in elkaar. Mits wat geluk ja, maar daar geloof ik niet in. De waarheid is en blijft dat jonge gasten ups en downs kennen. De inbreng van Trebel is voor mij cruciaal. Hij ontlast die jonge gasten. Maar ik bewonder het doorzettings- en aanpassingsvermogen van Vincent. Met Mahrez werken is iets iets anders dan met Lokonga werken. Daar leer je als jonge trainer ook uit. Daarnaast was de druk om play-off 1 te halen er ook altijd. Philippe (Clement) is al een toptrainer, Vincent kan dat ook. Hij is altijd positief gebleven in alle omstandigheden. Het duurde even voor de mayonaise pakte."

De Ketelaere...

"(onderbreekt) Chapeau hoe Philippe Clement die gebracht heeft. Zo moet je jeugd inwerken. Bij Anderlecht heeft Vincent dat ook gedaan met sommige jongens. Maar ze moeten nog groeien. Doku was misschien wel klaar voor het buitenland, maar de rest heeft volgens mij nog even nodig."

Club heeft wel spelers als Dost, Mignolet... Die hebben wel al wat Europese watertjes doorzwommen.

"Uiteraard. Dost is heel belangrijk. Hij laat anderen beter voetballen en scoort daarnaast ook nog een pak. En Mignolet... Tja, dat is gewoon een wereldkeeper. Hij kent zijn gelijke niet in België en zou in Europa ook nog altijd bij de top behoren."

Wat voor match verwacht u? Het zijn de twee beste verdedigingen tegen elkaar...

"Ik verwacht niet dat ze alle registers gaan opentrekken van bij het begin. Dat zou anders kunnen zijn als er vroeg gescoord wordt. En ik zeg altijd: een goeie verdediging zorgt ervoor dat je goed kan aanvallen. Als je achteraan met knikkende knieën speelt, dan heeft de rest van de ploeg ook niet het vertrouwen om de verdediging het te laten oplossen. Maar ja, ik verwacht een véél betere match dan in oktober."