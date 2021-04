Openda tot 2023 eigendom van Club en heeft voorkeur voor volgend seizoen: "Kampioenschap met Club telt niet mee"

Loïs Openda liet bij Club Brugge reeds zijn snelheid zien. Bij Vitesse heeft de 21-jarige aanvaller uit Luik zich helemaal kunnen ontbolsteren. Openda is dan ook duidelijk over zijn plannen voor de toekomst: een extra seizoen in Arnhem ziet hij wel zitten.

Openda vergelijkt in De Gelderlander het Nederlanse met het Belgische voetbal. "Ik vind de Nederlandse competitie heel erg leuk. In België denken ze in verdedigen. In de eredivisie zoeken ze het avontuur. Van Ajax tot ADO Den Haag en alles daar tussenin. Dat is toch het echte voetbal."

Dat is zijn algemene visie. Hoe is het hem op persoonlijk vlak vergaan? "Ik sta nu op tien goals bij Vitesse, inclusief de beker. Dat stemt me redelijk tevreden. Bij Club sta ik op 53 wedstrijden. Maar vooral als invaller. Ik ben bij Vitesse ontegenzeggelijk een betere spits geworden. Vitesse kan een toppositie afdwingen in de eredivisie. En dan is er de KNVB-beker."

Een prijs pakken is enorm belangrijk

Zoals elke voetballer droomt Openda van trofeeën. "Een prijs pakken, dat is voor mij uit persoonlijke eerzucht enorm belangrijk. Het kampioenschap met Club Brugge telt niet echt mee. Wij zijn met Vitesse nu zo ver gekomen. Dan moeten we ook oogsten." Vitesse staat momenteel vierde in de Eredivisie.

Stilaan dringt de vraag zich op: wat brengt volgend seizoen? Want het is door een huurovereenkomst dat Openda bij Vitesse is beland. "In de zomer keer ik terug naar Brugge. Maar ik sta echt wel open voor een tweede huurperiode in Arnhem. Waarom niet? Hier wordt leuk, aanvallend voetbal gespeeld. Ik kan me hier heerlijk uitleven."