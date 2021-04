Staelens laat zich uit over De Ketelaere en heeft raad voor Martinez over plekje op middenveld: "Liever hem dan Lokonga"

Lorenzo Staelens volgt zijn ex-clubs Anderlecht en Club Brugge uiteraard nog steeds allebei op de voet. En dus heeft hij ook zo zijn meningen.

Daarbij kijkt hij ook naar de Rode Duivels en naar wat Roberto Martinez moet doen volgens hem. "Ik zou Rits toch boven Lokonga kiezen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Hij heeft meer maturiteit en agressiviteit. Lokonga is een heel goede speler, maar hij heeft niet de knowhow van Rits op die positie."

De Ketelaere

Ook over De Ketelaere heeft Staelens een mening: "Hij moet zich focussen op Club Brugge en dat doet hij goed. Hij kijkt en luistert en houdt de voeten op de grond."

"Zijn polyvalentie is een voordeel, dat was bij mij ook zo. Op die manier blijft hij in de ploeg en dat kan ook een voordeel zijn voor Martinez."