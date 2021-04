Waasland-Beveren met vertrouwen: "We verdienen het niet om te zakken"

't Is simpel voor Waasland-Beveren: ze moeten deze namiddag beter doen dan Moeskroen morgen om de degradatie te vermijden. In de spelersgroep is het geloof er alvast nog.

“Het is zoals Louis Verstraete het gezegd heeft: elk jaar worden we op voorhand afgeschreven of bestempeld als grootste degradatiekandidaat", zegt Daan Heymans in Het Nieuwsblad. "Maar we vechten toch nog mee tot de laatste speeldag. Natuurlijk mag dat de ambitie niet zijn. We willen naar boven kijken. En misschien is het wel een voordeel dat we deze situatie als club al meermaals hebben meegemaakt. Kijk, we verdienen het niet om te zakken. We weten wat we moeten doen.”

Ondanks alles is het nog goed vertoeven in de Wase kleedkamer. "Of de sfeer is omgeslagen? Neen, integendeel. We hebben de voorbije dagen ontspannen kunnen toeleven naar de match. De focus lag op iedereen zo fris mogelijk aan de aftrap te krijgen. De sfeer binnen de groep is echt goed, ondanks de tegenvallende resultaten van dit seizoen.”