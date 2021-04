Kristof Calvo heeft veel lof voor Anderlecht-coach Kompany

Kompany pakte afgelopen twee weekends verrassend zes op zes tegen Antwerp en Club Brugge. Belgisch politicus voor Groen, Kristof Calvo, heeft veel lof voor de trainer van Anderlecht.

Na de wedstrijd Anderlecht-Club Brugge van vanavond tweette Kristof Calvo over de trainer van Anderlecht, Vincent Kompany. Kompany wist met Anderlecht de topper te winnen één dag na zijn 35ste verjaardag.

Hij haalt aan dat het te vroeg is om Kompany te bombarderen tot topcoach. Dat is iets wat tot op de dag van vandaag nog niet werd gedaan. In het verleden kwam er vooral commentaar op Kompany en dit lijkt de eerste keer sinds zijn comeback naar Anderlecht dat de Manchester City-legende zijn kwaliteiten echt kan tonen. Met 9 op 9 tegen Zulte Waregem, Antwerp en Club Brugge zette hij met Anderlecht een grote stap richting play-off 1.