KV Kortrijk en Luka Elsner eindelijk zeker van behoud: "Was misschien wat te naïef"

KV Kortrijk heeft tot de voorlaatste speeldag moeten wachten tot de redding helemaal binnen was. Ook voor Luka Elsner duurde dat langer dan verwacht.

"Het was een heel lastige wedstrijd, wat chaotisch. We speelden tegen een fanatieke ploeg die ons in de problemen gebracht heeft, gelukkig hebben we goed gereageerd in de tweede helft We hebben kansen gehad om de match vroeger te besluiten, maar lieten het na. We winnen en zijn gered, nu moeten we zien dat we het seizoen goed kunnen afslutien volgende week", was de analyse van de Kortrijk-trainer na de wedstrijd.

Volgens de Sloveen was er een belangrijke beslissing die verantwoordelijk was voor de omslag bij De Kerels. "Na de inbreng van Makarenko ging het vlotter voor ons. Hij heeft het doen omslaan in de balrecuperatie. Tijdens de rust zei ik de spelers dat ze meer moesten geven en dat hebben ze gedaan", klinkt het.

Gered

Lukas Elsner nam eind januari over van Vanderhaeghe bij KVK en startte sterk met een 6 op 9 met daarbij een overwinning tegen Anderlecht. Maar de trein van Kortrijk kwam toch nog bijna tot stilstand na een 0 op 12.

"Het was misschien naïef van me om te denken dat alles in orde zou zijn na onze overwinningen tegen Moeskroen en Anderlecht. Nu weet ik wel dat je van niets zeker bent in het Belgische voetbal want we kwamen toch in moeilijkheden, al was het soms wel onze eigen schuld", analyseert hij zijn periode in Kortrijk dit seizoen.