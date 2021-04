De man die de sfeer bij Anderlecht goed houdt: "Ik maak zelfs grapjes met Kompany"

Bij Club Brugge zullen ze vandaag ook wel extra aandacht besteden aan Majeed Ashimeru. De Ghanees brengt heel wat infiltratievermogen mee. En 't is een goedlachse jongen die bij Anderlecht goed in de groep ligt.

In een mum van tijd had hij een vriendengroep in de kleedkamer opgebouwd. “Ik woon nu alleen in Brussel, maar mijn ploegmaats zijn mijn familie. Dauda ken ik van de nationale ploeg en Amuzu heeft ook Ghanese roots. Ik probeer Ciske te overtuigen om voor Ghana te kiezen. We praten over alles", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Na Percy Tau heeft Anderlecht er weer een lachebek bij. "Zo kijk ik graag naar NBA-matchen en dan discussiëren we over de LA Lakers. Zelfs met Kompany maak ik grapjes. Na de zege tegen Antwerp was hij onze vrije dag vergeten. Ik wees hem er fijntjes op dat hij die had beloofd.”