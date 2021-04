Zwaar ontgoochelde Clement na nederlaag: "Vincent, zeg jij het maar, scoort Lokonga veel zulke draaiende ballen?"

Philippe Clement baalde als een stekker na de nederlaag in het Lotto Park. Logisch, aangezien er tot minuut 70 eigenlijk niks aan de hand was. "Balen dat we hier onnodig drie punten verliezen", zuchtte hij.

Clement zijn plan leek nochtans te slagen. "We hadden de match tegen Antwerp ook gezien en wisten dat Anderlecht in stijgende lijn zat de laatste weken. We wilden hen dus niet in hun spel laten komen en zetten daarom hoge druk. Dat hebben mijn spelers goed gedaan. Dit is mijn 18de jaar bij Club en we hebben hier veel moeilijke avonden gehad, maar dit was er geen van. Ik herinner me maar één keer dat we hier meer dominantie hadden", klonk het ontgoocheld.

"We hadden het moeilijkste nochtans gedaan: scoren. Maar dan kunnen we die tweede goal niet maken en bezondigen we ons aan verdedigende fouten. Sobol die Amuzu liet lopen? Nee, hij niet alleen. En ja, die tweede goal. (kijkt naar Kompany) Vincent, zeg jij het maar, scoort Lokonga veel van die draaiende ballen op training?"

Kompany: "Veel op training, maar te weinig op matchen."

Verliezen tegen Anderlecht is als Bruggeling altijd iets pijnlijker. Toch? "Nee, dat doet geen extra pijn. Ik kijk niet op die manier naar matchen. Ik speel liever tegen Anderlecht omdat zij ook voetballen. Het zure is dat je het momentum niet gepakt hebt na het tweede doelpunt. Ik heb al veel mooie avonden beleefd als coach, maar soms is het ook een wreed spel. Soms zit alles mee, maar vandaag zeker niet."