Club-spelers gefrustreerd na "onnodig verlies": "Ze winnen dankzij een zondagsschot"

Je kan niet zeggen dat Club Brugge verdiende te verliezen op Anderlecht, maar ze zijn - bizar genoeg - op een efficiëntere ploeg gestuit. Ruud Vormer was dan ook niet bepaald in zijn nopjes.

Vormer zag ook dat het een onnodige nederlaag was. “Tegen Anderlecht wil je altijd winnen. Daarom baal ik zo. We hadden alles in eigen handen, maar we geven twee ‘kl*tegoals’ weg. En zo sta je met lege handen", zei hij achteraf.

Mats Rits, zijn kompaan op het middenveld, had ongeveer hetzelfde gevoel. “We waren de dominante ploeg. En toen viel die 1-1 uit de lucht. Daardoor kreeg Anderlecht heel wat energie, waarna ze nog wonnen dankzij een zondagsschot. Al hadden we de laatste twintig minuten sterker moeten zijn.”