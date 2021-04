Kompany houdt het heel kalm na belangrijke prestigezege: "Als ik nu CL in hun hoofd steek, gaan we het zeker niet halen"

Vincent Kompany zijn vreugde-uitbarsting was al bij al heel bescheiden te noemen. We hadden meer verwacht na een match waar hij al maanden naar uitkeek. "Ja, ik ben content, maar het werk is niet gedaan", antwoordde hij snel.

Anderlecht speelde niet zoals tegen Antwerp, dat liet Club ook niet toe. "Het klopt dat de hoge druk van Club ons stoorde in ons spel", knikte hij. "Er waren ruimtes, maar we waren niet in staat om ze uit te spelen. En Simon (Mignolet) bezorgde ons ook problemen door mee tussen zijn verdedigers te gaan staan bij de opbouw. Hij doet dat ook heel goed."

"Na de goal van Brugge en zelfs bij de 1-1 voelde ik dat zij nog meer op zoek gingen naar een doelpunt. Dat hebben we goed opgelost door van de ruimte wel gebruik te maken. Amuzu? Heel goed ingevallen ja!"

Wij moesten het vandaag een beetje hebben van Club dat iets minder in vorm is en wij die iets efficiënter waren

Anderlecht lijkt op het juiste moment te pieken. Alles is nog mogelijk voor de tweede plaats en dus CL-voetbal. "Stop! Als ik dat nu in hun hoofd steek, gaan we het zeker niet halen. Vandaag waren we verdedigend goed en dat heeft er ons door geholpen. We moeten blijven werken, want talent zonder werk is niets. Ik moet nu temperen en zien dat we geconcentreerd blijven. Er zijn redenen waarom we zo laag zijn gevallen en het herstel gaat nog tijd in beslag nemen."

"Laat ons eerlijk zijn: wij moesten het vandaag een beetje hebben van Club dat iets minder in vorm is en wij die iets efficiënter waren. Maar ik kan het nog niet beschouwen als iets dat ik dagdagelijks zie in deze groep. Maar met resultaat maak je wel sneller progressie."

En of hij naar Beerschot-KVO ging kijken? "Ja, maar ik ga niet supporteren voor Beerschot. Zo zit ik niet in elkaar. Ik ga kijken als neutrale voetbalfan."