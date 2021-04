Vanderhaeghe met Cercle-jeugd op weg naar redding: "Ik rekende erop dat die West-Vlaamse jongens er meer hun hoofd voor zouden leggen"

Yves Vanderhaeghe is op weg om Cercle Brugge van de degradatie te behoeden. Op de voorlaatste speeldag haalde de Vereniging het met 3-0 en met tien man tegen OHL. Opvallend daarbij is de keuze voor de Brugse jeugd.

Vanderhaeghe speelt al een paar weken met Decostere, Vanhoutte en ook Deman. "Ik rekende erop dat die West-Vlaamse jongens, met een hart voor Cercle Brugge, nog iets meer hun kop voor de bal zouden leggen dan spelers die hier op huurbasis zijn", zegt Vanderhaeghe daarover in KVW.

Hij begon er ook al mee tegen Beerschot. Een keuze die dus goed uitdraaide. "Van teveel druk hadden ze geen last. Ik had hen vooraf ook gezegd: niet teveel nadenken over de situatie.”