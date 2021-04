Antwerp vanavond zeker van POI? Valt het doek voor Waasland-Beveren? De scenario's voor Moeskroen-Antwerp

Een bewogen voetbalweekend ligt bijna achter ons. Moeskroen en Antwerp kruisen maandagavond de degens in een voor beide ploegen levensbelangrijke wedstrijd. Hoe dan ook zal na vanavond een en ander beslist zijn in de degradatiestrijd en PO-jacht. Een overzicht van de mogelijke scenario's.

Na Club Brugge verzekerde KRC Genk zich zondag als tweede ploeg van een plaatsje in POI. Antwerp, dat enkele weken geleden quasi zeker leek, zag intussen ook Anderlecht over zich wippen. Door de late ommekeer op het Kiel is ook KV Oostende nog steeds in de running voor de top vier.

Ook voor de ploegen onderin zal de wedstrijd van maandag met meer dan gemiddelde aandacht gevolgd worden. Puntengewin van Moeskroen betekent dat het doek valt voor Waasland-Beveren. Cercle Brugge kan vanavond dan weer mathematisch zeker zijn van een verlengd verblijf in 1A.

Scenario 1: Antwerp wint in Moeskroen

- Antwerp wipt over Anderlecht en KRC Genk in de stand en is zeker van POI. In dat geval strijden KV Oostende en Anderlecht op de slotspeeldag voor het laatste ticket.

- Cercle Brugge is zeker van het behoud.

- Waasland-Beveren is nog niet zeker van degradatie. De Leeuwen moeten op de slotspeeldag gaan winnen in OHL en hopen dat Club Brugge hetzelfde doet tegen Moeskroen. In dat geval telt W-Be meer gewonnen wedstrijden en bijgevolg degradeert Moeskroen.

Scenario 2: Moeskroen-Antwerp eindigt op een gelijkspel

- Antwerp neemt drie punten voorsprong op KV Oostende, maar is nog niet helemaal zeker van POI. KVO kan op de slotspeeldag op gelijke hoogte komen. Omdat KVO en Antwerp in dat geval evenveel gewonnen wedstrijden zullen tellen, gaat men naar het doelsaldo kijken. Op dit moment is dat lichtjes in het voordeel van de kustboys: Antwerp +7, KV Oostende +8. Verliest Antwerp op de slotspeeldag niet van KRC Genk, eindigt de Great Old altijd voor KV Oostende.

- Cercle Brugge is zeker van het behoud. Moeskroen kan nog op gelijke hoogte komen, maar Cercle telt meer gewonnen wedstrijden.

- Waasland-Beveren eindigt sowieso op plaats achttien en is zeker van degradatie naar 1B

Scenario 3: Moeskroen wint van Antwerp

- Antwerp telt twee punten meer dan KV Oostende bij het ingaan van de slotspeeldag. Winnen tegen KRC Genk betekent POI, bij een gelijkspel of nederlaag is het afhankelijk van het resultaat van de kustboys (Cercle Brugge, thuis)

- Cercle Brugge ziet Moeskroen naderen tot op een punt. De Vereniging moet op de slotspeeldag minstens even goed doen dan de Henegouwers om zich te verzekeren van plaats zestien.

- Waasland-Beveren eindigt sowieso op plaats achttien en is zeker van degradatie naar 1B