Heeft Club Brugge reden tot klagen na afgekeurde goal tegen Anderlecht? "Je kan het niet zeker zijn"

RSC Anderlecht haalde het in eigen huis van Club Brugge met 2-1. Na de wedstrijd was er wel nog een en ander te doen over een vroeg afgekeurd doelpunt van blauw-zwart.

Heel wat supporters van Club Brugge snapten niet waarom het doelpunt van Ruud Vormer door de VAR werd afgekeurd vanwege buitenspel. Niet zeker Daarbij kregen ze ook bijval van sommige analisten. "Je ziet de voet van Vormer niet echt staan op de beelden", aldus Gert Verheyen bij Eleven Sports. "Het gevoel zegt dat hij er voorbij staat, maar je kan het met die beelden niet zien. Je zou een beeld van de andere kant moeten hebben. Je bent nu niet 100% zeker."