Vroeg doelpunt Ruud Vormer blijft beroeren, ook ex-topscheidsrechter roert zicht: "Dringend nood aan consistentie"

Het vroege, afgekeurde doelpunt van Ruud Vormer tegen Anderlecht blijft de zielen beroeren. Ook een ex-topscheidsrechter mengt zich in de debatten.

Heel wat analisten vonden het niet kunnen dat Vormer werd afgefloten, omdat het niet duidelijk zichtbaar was.

Voor Stéphane Breda was het bij RTBF ook niet helemaal duidelijk waar de voet van Vormer stond, maar hij staat wel achter de beslissing.

Goede beslissing

"Het was een goede beslissing. Gelukkig was de VAR er, want het ging om millimeterwerk. Het was heel lastig te zien."

Toch heeft Breda ook een punt van kritiek: "Het ontbreekt aan constantes en consistentie in de beslissingen. Daar is echt dringend nood aan."