KBVB laat Nederlandse versterking aanrukken voor laatste speeldag

Normaal gezien werden zondag alle matchen op hetzelfde moment gespeeld. Intussen zijn er al twee duels naar zaterdag verschoven, maar toch blijft er een probleem: we hebben niet genoeg refs. Daarom komt er hulp uit Nederland.

Zeven duels op hetzelfde moment, dat is niet haalbaar voor het Referee Department. Alle hoofdrefs hebben ook een opleiding tot VAR gekregen, maar er moeten ook nog scheidsrechters op het veld staan. Daarom heeft de KBVB hulp gevraagd aan de Nederlandse collega's.

Zondag zullen er twee Nederlandse VAR-teams komen bijspringen om alles in goed banen te leiden. In Nederland is er enkel de bekerfinale zondag en dus hadden ze wel wat vrije mensen.