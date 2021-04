Philippe Clement rekent zich nog geen kampioen: "Als we zo'n eerste helft spelen in play-offs, komen we niet meer terug"

Een zwakke eerste helft maar een tweede helft met maar liefst 6 doelpunten na 90 minuten een overwinning voor Club Brugge. Club-trainer Philippe Clement hoopt dat zijn spelers hun lesje geleerd hebben voor de play-offs.

"Ik ben niet aan het rekenen met hoeveel punten we nu voor staan en hoeveel punten we in het verleden voor stonden. Ik wou winnen en dat is gebeurd", klinkt het op de persconferentie achteraf.

Over de eerste helft van zijn team was de Club-trainer minder positief. "Ik ben de eerste om de lat hoog te leggen voor de groep, maar als we zo'n helft spelen in de play offs komen we niet meer terug. UIteindelijk was de overwinning wel verdiend, vier doelpunten doet nog wel deugd. Dat we met vier verschillende spelers scoren, is een teken dat het gevaar van overal kan komen."

"Niet veel verschil in niveau"

Club Brugge mag zich opmaken voor de play offs met 8 punten voorsprong op Antwerp. Maar Clement verwacht geen walk in the park voor zijn ploeg. "Het verschil in 1A is echt klein. Moeskroen speelt twee keer gelijk tegen Anderlecht, speelt gelijk tegen Antwerp en verloor afgelopen maandag nipt. Verder wonnen én verloren ze van Genk en nu degraderen ze..."

De eerste match in de play offs zal allleszins zonder Clinton Mata zijn, hij is geel geschorst. "Dat is enorm vervelend, vooral omdat ik een goede hoek had en het voor mij geen gele kaart was. Ik heb de beelden opnieuw bekeken en vind het echt geen gele kaart. Voor de wedstrijd ben je bezig om de spelers geen kaarten te laten pakken en Clinton krijgt dan geel na een tackle die voor mij vol op de bal was", besluit hij al zuchtend.