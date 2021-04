Na de euforie, de blik vooruit: "Als we tegen Seraing niet winnen, verdienen we geen plek in 1A"

Etappe 1 van de overlevingsroute heeft Waasland-Beveren zondag met succes afgelegd. Het hing, mede door de tussenstand in Club Brugge-Moeskroen, aan een zijden draadje, maar de Leeuwen wipten op de slotspeeldag alsnog naar plaats zeventien. Reden tot feest is er echter nog lang niet.

Het was dan ook hinken op twee gedachten na afloop tegen OHL. Opluchting en blijdschap na de straffe prestatie in Leuven, maar ook realisme. Seraing wordt hoe dan ook een ploeg die niet te onderschatten valt. De barragematchen zullen gespeeld worden op 1 mei(in Luik) en 8 mei (op de Freethiel).

"Nu hebben we twee weken de tijd om Seraing optimaal voor te bereiden, die tijd zullen we ook nodig hebben om de spelers mentaal en fysiek fris te krijgen. Dat we een verlengstuk breien aan het seizoen is op zich al een succes. Al van voor de start van de competitie werden we afgeschreven als nummer 18", gaf Nicky Hayen aan na de match tegen OHL. "We zijn als groep vaak gevallen, maar we zijn telkens opgestaan. En daarvoor zeg ik: chapeau!"

"Dan heb je geen plaats in 1A"

Ook Daan Heymans (21) blikte al snel vooruit naar de twee belangrijke confrontaties met Seraing. "Ik bekijk regelmatig beelden van 1B, ik heb er zelf een verleden (Heymans speelde voor Lommel en Westerlo in 1B, nvdr.) Seraing is een team met vooral veel aanvallende kwaliteiten, met die spits aan wiens naam ik me niet ga wagen (Mikautadze, nvdr.). Maar als 1A-ploeg moet je die wedstrijden winnend kunnen afsluiten. Is dat niet het geval, dan hebben we gewoon geen plaats in 1A", besluit Heymans, die een sterke match in Leuven bekroonde met een fraaie assist.