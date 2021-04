🎥 Losada wordt meteen op handen gedragen door spelersgroep en krijgt cadeautje na overwinning

De MLS volgt namelijk een heel andere kalender dan de Europese competities. De Amerikaanse eerste klasse heeft zich afgelopen weekend pas op gang getrapt.

En Losada heeft zijn start niet gemist bij DC United want de ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad won met 2-1 van New York FC. Met onder meer een doelpunt van ex-Kortrijkspeler Hines-Ike en amper 38% balbezit werd er gewonnen van de ploeg waar met Maxime Chanot een andere oude bekende achterin staat (ex-Beerschot en KV Kortrijk).

Na de wedstrijd kreeg Losada in de kleedkamer de wedstrijdbal van de spelers. "Eerste wedstrijd, eerste winst. Goed gedaan, coach", waren de woorden toen hij de bal toegespeeld kreeg. "De eerste van velen, als je erin gelooft is alles mogelijk", waren de dankwoorden van de Argentijn.

“The first of many, only if you f*cking believe.” - Hernan Losada kreeg van z’n ploeg de wedstrijdbal na DC United z’n overwinning tegen New York FC. 😍

