Filip Joos laat zich uit over Super League: "Ze hebben het zeer slecht gespeeld"

De voorbije dagen stonden helemaal in het teken van de Super League. 12 ploegen leken een eigen competitie op te richten, maar door de vele protesten van de fans en de eigen spelers, hebben bijna alle ploegen zich al teruggetrokken uit de Super League.

Dan toch voorlopig geen Super League. 12 wilden samen een Europese topcompetitie oprichten, maar een dag nadat het officieel werd bekendgemaakt, werd het ook meteen afgevoerd, dankzij onder meer de reacties van de spelers en de protesten van de supporters.

Toch denkt Filip Joos dat de Super League er ooit nog zal komen. De analist vertelde het in De Afspraak. "Het is een logische evolutie dat het er ooit zou komen, want voetbal is al langer hebzucht. Nu hebben ze het gewoon zeer slecht gespeeld", legde Filip Joos uit.