'Refaelov heeft zinnen op Anderlecht gezet'

Maandag blaast Lior Refaelov 35 kaarsjes uit. Een contractverlenging voor de spelmaker bij Antwerp lijkt met de dag onwaarschijnlijker te worden. Anderlecht ligt op de loer, en dat charmeert Refaelov.

Een transfersom hoeft paars-wit hoe dan ook niet te betalen, Refaelov is immers einde contract in juni. Gazet van Antwerpen weet dat er vorige maand al verkennende gesprekken plaatsvonden tussen Refaelov en Anderlecht.

Intussen zijn beide partijen een versnelling hoger geschakeld. Volgens GvA heeft Rafa zeker oren naar een overgang naar Anderlecht. Dat Kompany hem geen basisplaats kan garanderen, hoeft geen struikelblok te zijn.

Al ligt ook Maccabi Haïfi op de loer. De club uit Refaelovs thuisland zwaait met een stevig contract van twee seizoenen.

In de reguliere competitie was Refaelov dit seizoen goed voor negen doelpunten en acht assists. Daarnaast was hij met vijf goals en vier assists de grote man in de knappe Europese campagne van de Great Old.