Dan toch geen fans in de Allianz Arena? "Er is nog geen enkele belofte gemaakt"

De UEFA wil dat er tijdens het EK voetbal publiek naar het stadion kan komen, maar met de huidige coronamaatregelen is dat allemaal niet zo simpel. De UEFA selecteert zijn speelsteden op basis van of er publiek mag komen of niet. München krijgt het voordeel van de twijfel...

Er blijkt nu toch nog geen zekerheid te zijn over het feit of er nu publiek mag komen kijken tijdens het EK voetbal in München of niet. In tegenstelling tot wat de UEFA eerder vandaag mededeelde, hebben de Duitse autoriteiten nog niet bevestigd dat er supporters naar de Allianz Arena mogen komen.

Zowel de stad München als de deelstaat Beieren hebben hun zege nog niet gegeven over dat er publiek mag komen naar de wedstrijden van het EK in München, Dat bevestigt de burgemeester van München in een interview met Sporza.

“Er is nog geen enkele belofte geweest die de aanwezigheid van fans zal bevestigen. Ik ben heel blij dat de UEFA, ogenschijnlijk op een vriendelijke manier, München als een aantrekkelijke gastlocatie heeft gezien, zelfs zonder gegarandeerde toeschouwers. Maar als er iets beslist wordt over toeschouwers, wordt dat pas ten laatste begin juni gedaan”, aldus Dieter Reiter burgemeester van München.