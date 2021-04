Jos Vaessen, grondlegger van het huidige Genk, blijft bij zijn standpunt: "Er is maximaal plaats voor 14 clubs in 1A"

De basis voor het huidige succes van KRC Genk werd gelegd door huidig erevoorzitter Jos Vaessen. Onder zijn leiding werd Genk groot én voerde het een gezond financieel beleid. Ook het huidige bestuur houdt die richting aan. Maar Vaessen is nog steeds overtuigd dat er te veel ploegen zijn in 1A.

Vaessen noemt het beleid van veel clubs in België onverantwoord. “Sportieve investeringen doen die ze niet kunnen dragen, waardoor ze deficitaire jaarrekeningen moeten neerleggen. In mijn tijd heb ik binnen de profliga samen met AA Gent en Anderlecht heel sterk gelobbyd voor een competitie met veertien clubs. Ik had toen een document gemaakt, volledig onderbouwd met cijfers, en daaruit bleek dat 14 clubs perfect was om zowel financieel als sportief een gezonde competitie te hebben", vertelt hij in HLN.

"Als slotconclusie had ik toen berekend hoeveel elke club gemiddeld meer zou verdienen. Eddy Wauters, toenmalig voorzitter van Antwerp, nam het woord: ‘Meneer Vaessen,’t Scheld is gemiddeld 1m60 diep en ik ben 1m80 groot, maar als ik in ’t Scheld wandel, verdrink ik.’ Iedereen lag in een deuk, ik kon mijn plannen opvouwen. Maar ik blijf erbij, in België is maximaal plaats voor 14 profclubs, anders krijgen veel clubs het moeilijk."