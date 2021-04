🎥 Marouane Fellaini heeft eerste doelpunt beet en bezorgt Shandong Luneng de zege

Shandong Luneng heeft een perfecte start van het seizoen gemaakt. Vorig jaar won het de Chinese beker en nu staat het na twee speelronden bovenaan in de Chinese Super League.

Shandong Luneng moest echter tot de allerlaatste momenten van de wedstrijd wachten om titelverdediger Guangzhou Evergrande te verslaan. Marouane Fellaini scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen met een kopbal.

Marouane Fellaini's 1st goal in the 2021 CSL season. In the last minute, the Belgian midfielder introduced into the game in the 2nd half, scored a trademark header for Shandong Taishan to sink Fabio Cannavaro's Guangzhou FC 1:0. 2 wins in a row for Shandong Taishan. pic.twitter.com/WhziSApmcM