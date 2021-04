"Refaelov kon niet liegen over zijn transfer" en "Combinatie met Kompany gaat magie geven"

We schreven deze morgen al dat geheimhouding al lang uit de deur was over de transfer van Lior Refaelov. De speler zelf had er ook over moeten liegen en dat zit niet in zijn aard, laat ook zijn makelaar, Dudu Dahan, weten.

Dahan behartigt al heel lang de belangen van Refaelov. "Dat het geen gemakkelijke beslissing was, maar wel de juiste", zegt hij in GvA. “Anderlecht toonde simpelweg dat het Rafa meer wilde dan de rest. We willen niets slechts zeggen over Antwerp, want Rafa houdt van Antwerp. Maar we waren erg verrast dat we zo lang niets van hen hebben gehoord. En uiteindelijk kwamen ze te laat."

Refaelov wou zelf ook dat er klaarheid was. "We hadden kunnen liegen over het feit dat hij al getekend had, maar zo zit Rafa niet in elkaar. Hij is een klasbak die respect hoog in het vaandel draagt. Áls hij mag blijven spelen, zal hij dat ook met dezelfde mentaliteit doen als de voorbije maanden. En vervolgens begint hij aan zijn huwelijk met Mister Kompany. Die combinatie gaat magie opleveren.”