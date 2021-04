Daar sta je dan met een hond genoemd naar Refaelov: "Zwijg, mijn vorige hond heette Vargas"

Lior Refaelov heeft de Club Brugge-fans heel wat plezier bezorgd, maar zijn overgang naar Anderlecht ligt natuurlijk gevoelig. Eén fan zit nu met problemen.

Rik Debrabandere noemde zijn hond Lior en heeft een gepersonaliseerde nummerplaat met 'RAFA'. “Ik ben razend”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Hij mocht naar alle ploegen, maar níét naar Anderlecht. Dit is voor mij echt ­verraad in de hoogste graad. Dit doe je gewoon niet."

Er waren nog spelers die de overstap naar de aartsrivaal maakten. Onder andere Ronald Vargas. “Och, zwijg me erover”, zegt Rik. “Vargas, zo had ik mijn vorige hond genoemd.”