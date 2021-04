Nog meer onheil op de Bosuil: technisch directeur Luciano D'Onofrio opgepakt door Luikse federale politie

François Fornieri, de belangrijkste aandeelhouder van Mithra, wordt woensdag door de politie gehoord in verband met een zaak over mogelijke handel met voorkennis, aldus zijn advocaten in een verklaring. Ook Luciano D'Onofrio werd door Luikse federale politie opgepakt.

Volgens Le Vif / L'Express werden de voormalige CEO maar ook Luciano D'Onofrioen Samuel Di Giovanni (baas van het beveiligingsbedrijf Protection Unit) woensdagochtend bij hen thuis gearresteerd door teams van de De federale gerechtelijke politie van Luik, ondersteund door onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Repressie van Corruptie (OCRC). De drie mannen zouden met voorkennis gehandeld hebben bij 'dubieuze aankopen' van aandelen van het beursgenoteerde farmaceutische bedrijf Mithra. Ze zijn in dit stadium niet aangeklaagd, voegt Le Vif eraan toe.