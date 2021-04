🎥 Spotlights op jonkie van Anderlecht en afscheid van Frutos in volgende 'Mauve'

Morgen komt de tweede aflevering van 'Mauve' op Play Sports en er zijn al een paar teasers gelost. Zo komt het vertrek van Nicolas Frutos uitgebreid aan bod. Maar ook de groei van jonkie Anouar Ait El Hadj van de beloften naar een basisplek bij de A-ploeg.

"Nico was een van de mensen waarmee ik tot midden in de nacht kon praten en overleggen. Het was vooral de energie die hij me bijbracht. Dat was heel waardevol", zegt Kompany over de Argentijn.

Ook de afscheidsspeech van Frutos wordt in beeld gebracht. "Ik ben zeker dat we op de juiste manier aan het werken zijn en dat we het seizoen zullen eindigen met goede resultaten. Doe zo voort. Ik wens jullie het beste toe voor jullie carrières en jullie families."