Antwerp had een rol in de bekerwinst van Racing Genk volgens Vercauteren: "Misschien hebben we ze wat wakker geschud de week ervoor"

Vercauteren wenste Racing Genk proficiat met de bekerwinst en zag ook een rol die Antwerp hierin heeft gespeeld.

Vrijdag openen Antwerp en Racing Genk de Champions Play-Off. Het was tegelijkertijd ook de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Die wedstrijd eindigde toen in een 3-2 overwinning voor Antwerp met twee doelpunten in de extra tijd. Volgens Vercauteren was dit de wedstrijd die Racing Genk nodig had: "Misschien hebben we ze wat wakker geschud de week ervoor. Dus mogelijk hebben wij een kleine bijdrage daaraan geleverd. Het is voor natuurlijk hun eigen verdienste dat ze de beker hebben gewonnen. Dat ze hebben getoond wat ze waard zijn."

Racing Genk heeft vorig weekend de Croky Cup gewonnen tegen Standard Luik en trainer Vercauteren kwam hier nog even op terug: "Eerst moet ik ze feliciteren. Ik heb al een paar berichtjes gestuurd naar bepaalde mensen binnen Racing Genk om hen te feliciteren voor de bekerwinst en ook het feit dat ze ons geholpen hebben."

Antwerp (en alle andere ploegen in de Champions Play-Off zijn namelijk nu al zeker van Europees voetbal.