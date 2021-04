Red Bull vist in eigen vijver: nieuwe trainer van RB Leipzig bekend

Nu Nagelsmann volgend seizoen trainer wordt bij de rekordmeister, Bayern München, moest RB Leipzig nog opzoek naar een nieuwe coach. Die hebben de Red Bulls nu dus gevonden, Amerikaan Jesse Marsch wordt de nieuwe trainer.

Het is niet de eerste keer dat Jesse Marsch tewerkgesteld is door een ploeg van Red Bull. Op dit moment is de Amerikaan nog aan de slag in Oostenrijk bij Red Bull Salzburg, en daarvoor werkte hij ook al drie seizoenen in eigen land voor de New York Red Bulls. Het is dus geen onbekende voor Leipzig, aangezien hij hiervoor al bij satellietclubs werkte van de Duitsers.

Dat Marsch de nieuwe coach wordt van RB Leipzig meldt Sky Sports. Marsch doet op dit moment in Oostenrijk nog vol mee voor de titel, en zal dus vanaf volgend jaar de nieuwe oefenmeester worden van RB Leipzig.