Noa Lang domineert in België: betrokken bij 22 goals

De Rotterdamse aanvaller Noa Lang is aan een geweldig seizoen bezig bij Club Brugge, hij heeft last gehad van een coronabesmetting en een kleine blessure, maar hij groeit stilaan terug richting zijn beste vorm.

Noa Lang zit dit seizoen aan 14 doelpunten en 8 assists voor de landskampioen. Als Club Brugge straks kampioen wordt, zal Noa Lang daar een heel groot aandeel in gehad hebben. Nu is het de vraag of de landskampioen zijn uitblinker kan houden deze zomer.