Laten spelen of niet? Icoon van Antwerp vindt dat Refaelov moet blijven staan: "Ik vrees dat ze hem nodig hebben"

Frank Vercauteren kon er gisteren nog geen klaarheid over schenken en dus blijft de vraag of Lior Refaelov morgen aan de aftrap gaat staan tegen Genk. Voor Patrick Goots is het ook wikken en wegen, maar hij zou hem laten staan.

Veel fans van The Great Old willen hem niet meer op het veld zien, maar Goots denkt dat Antwerp zichzelf dan in de voet schiet. "Er zal altijd een probleem zijn als hij speelt. Ofwel speelt hij goed en dan zullen de fans ontevreden zijn over zijn vertrek. En bij een mindere prestatie zullen ze zeggen: 'Zie je, hij zit al met zijn hoofd bij Anderlecht.'", zegt hij bij Sporza. Maar de voordelen wegen op tegen de nadelen. "Kijk, in mijn ogen verdient Refaelov het om nog 6 matchen voor Antwerp te spelen. Misschien kunnen Pieter Gerkens en Koji Miyoshi ontbolsteren zonder hem. Maar ik vrees dat Antwerp in de moeilijke wedstrijden de présence van Refaelov zal nodig hebben."





Volg Antwerp - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (30/04).